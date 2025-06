O investimento total foi de R$ 1 milhão com recursos próprios da Autarquia, por meio do Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento)

publicado em 10/06/2025

O valor de Investimento da obra foi de mais de R$ 1 milhão, garantindo, segundo a Saev, eficiência ao saneamento básico (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duarte

A Saev Ambiental (Superintendência de Água, Esgoto e Meio Ambiente) concluiu a obra de infraestrutura às margens do Córrego Marinheirinho, no Jardim Mastrocola Norte II, em Votuporanga, com foco na modernização e segurança do sistema de esgoto. O investimento total foi de R$ 1 milhão com recursos próprios da Autarquia, por meio do Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento).

A intervenção contou com a substituição de aproximadamente 125 metros de interceptor de esgoto de 800 mm de diâmetro, além da execução de contenção com muro de gabião para proteção da travessia. O principal objetivo da obra, segundo a autarquia, foi eliminar o risco de vazamentos no antigo interceptor, que se encontrava deteriorado.

Além da restauração da estrutura, a intervenção, conforme a Saev, proporcionou uma série de benefícios técnicos e operacionais. Entre eles estão: modernização do sistema, com uso de materiais mais duráveis e eficientes; aumento significativo da capacidade, atendendo às demandas futuras da região; redução de riscos de falhas, com menor necessidade de manutenções corretivas; diminuição de custos operacionais, por meio da otimização de recursos; maior confiabilidade e durabilidade da rede coletora de esgoto e redução dos riscos de vazamentos e impactos ambientais ao entorno do córrego.