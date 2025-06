Encontros ocorrem no espaço Conexão Brasil entre os dias 11 e 15 de junho; será a primeira participação do Sebrae-SP com estande próprio na feira

publicado em 11/06/2025

Na foto: Evelise Galbe uma das palestrantes do Sebrae-SP na Polointer (Foto: Sebrae-SP)

O Sebrae-SP e o Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) firmaram parceria para promover um ciclo de palestras gratuitas durante a Polointer, feira multissetorial de negócios, que ocorre em Votuporanga. Os encontros serão realizados presencialmente no espaço “Conexão Brasil-França”, entre os dias 11 e 15 de junho, com temas voltados à inovação, inteligência artificial, empreendedorismo e estratégias de vendas.

A programação tem início na terça-feira (11), às 19h, com a palestra “Faça as suas vendas decolarem”, voltada a empreendedores interessados em aprimorar técnicas comerciais. As inscrições estão disponíveis pelo link: forms.office.com/r/6MAWbCcj8q.

Na quinta-feira (13), às 21h30, o debate gira em torno da tecnologia com o tema “O futuro do varejo: como a Inteligência Artificial pode acelerar suas vendas”. Os interessados podem se inscrever em: forms.office.com/r/BW7tKgRjX1.

O terceiro encontro será na sexta-feira (14), às 15h, com o tema “Empreendedorismo como opção de carreira”. A palestra propõe uma reflexão sobre as possibilidades profissionais fora do mercado formal. Inscrições: forms.office.com/r/xmWaa7qAAN.

Encerrando a programação, no sábado (15), às 14h, será realizada a palestra “Faça a inovação que combina com seu negócio: diferentes maneiras de inovar”, com foco na aplicabilidade de soluções criativas em pequenos negócios. Inscrições pelo link: forms.office.com/r/YBfuxz7zVs.

Além do ciclo de palestras, o Sebrae-SP participará pela primeira vez com um estande próprio na Polointer. A estrutura contará com exposição de empresas da região, como Creative Studio, Ótica Luz, CR Ousadia Personalizados, Oca Objeto, Conceito Criativo Ateliê, Cachaça Taboado, Ecoville Materiais de Limpeza, Aila Artigos Religiosos e Bijuterias, Venturini Mármores e Granitos e VP Mobília.

Segundo Evelise Galbe, consultora de negócios do Sebrae-SP, a expectativa é de que a iniciativa funcione como uma vitrine para destacar modelos de negócios inovadores e que gere negócios para os expositores. “Queremos mostrar o potencial empreendedor da nossa região e oferecer a esse empresário a oportunidade de gerar mais negócios”, destacou.