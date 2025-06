Criada para atender apenas 250 membros selecionados, a academia aposta em um modelo All Inclusive e All Exclusive, inspirado em metodologias desenvolvidas nos Estados Unidos

publicado em 14/06/2025

RF Pró Exclusive – Muito mais que uma academia, um novo estilo de vida (Foto: Divulgação)

Foi inaugurada na noite da última segunda-feira, (9), a RF Pró Exclusive - Academia, que chega com uma proposta inovadora, unindo sofisticação, exclusividade e tecnologia de ponta. Criada para atender apenas 250 membros selecionados, a academia aposta em um modelo All Inclusive e All Exclusive, inspirado em metodologias desenvolvidas nos Estados Unidos.

À frente do projeto está o especialista em fitness Rômulo Fernandes, que conta com o apoio da esposa e parceira de negócios, Rayssa Garcia Fernandes. Juntos, eles trazem para a região o primeiro Studio Boutique com um conceito totalmente diferenciado: foco total no bem-estar e na performance individualizada.

Localizada na Avenida Wilson Foz, 4936 - San Remo, a RF Pró Exclusive oferece:

Acompanhamento profissional com nutricionista e fisioterapeuta;

Suplementação pré e pós-treino , com mesas de frutas frescas;

Estrutura de hotelaria nos vestiários: toalhas, sabonetes, shampoos e muito mais;

Atendimento personalizado com equipe altamente treinada;

Equipamentos de última geração em um ambiente luxuoso;

Tudo isso em um espaço exclusivo, pensado para quem valoriza resultados, conforto e atendimento premium.

A inauguração contou com a presença de autoridades como o prefeito Jorge Seba, o vice-prefeito, Luís Torrinha, o secretário de desenvolvimento urbano, Chino Bolotário, além de representantes da Votuprev, da Associação Comercial, amigos, clientes, familiares e imprensa local.

A RF Pró Exclusive já está de portas abertas, funcionando das 5h às 21h. Não perca a chance de fazer parte de um seleto grupo que terá acesso à melhor estrutura fitness da região.

Venha viver essa experiência única.