Iniciativa 100% subsidiada pela instituição iniciará no fim de junho e terá foco no aumento de faturamento do varejo

publicado em 06/06/2025

O Sebrae-SP realizou, na quarta-feira (4), o lançamento do Programa Loja do Futuro, que contou com casa cheia, cerca de 100 empresários (Foto: Sebrae-SP)

O Sebrae-SP realizou, na quarta-feira (4), o lançamento do Programa Loja do Futuro, que contou com casa cheia, cerca de 100 empresários, no Auditório do Parque da Cultura, em Votuporanga. As adesões começaram a ser feitas durante o evento e as inscrições seguem abertas para as empresas da região. São 50 vagas, no total.

O evento de lançamento contou com uma palestra da consultora de marketing do Sebrae-SP Silmara Regina que falou sobre a Inteligência Artificial (IA) e como ela pode acelerar as vendas e ser um instrumento de trabalho para todo o setor varejista.

“O evento contou com uma plateia e empresários participativos, que estiveram atentos as novidades da tecnologia que são, na verdade, grandes aliados. O Programa Loja do Futuro vem de encontro com essa atual necessidade e quer levar mais faturamento, e movimentar o comércio de Votuporanga e região”, relatou Evelise Galbe, consultora de negócios e gestora do projeto na regional.

A expectativa é que o Loja do Futuro inicie no fim de junho. A capacitação é específica para microempresas e empresas de pequeno porte, e dividido em duas etapas e ocorrerá durante todo este ano. Na primeira, serão apresentadas tendências mundiais no varejo e como a Inteligência Artificial pode ajudar a acelerar as vendas no comércio e na prestação de serviços.

Já o segundo momento, serão promovidas consultorias individuais com diagnóstico e imersão, abordando temas como tendências de consumo, experiência de compra, IA aplicada na gestão, planejamento, otimização de tempo, marketing digital e tráfego pago. Também serão realizadas atividades práticas para melhorar a competitividade no segmento.

Inscrição

Quem não conseguiu acompanhar o evento de lançamento, mas tem interesse em participar do programa pode acessar o link https://forms.office.com/r/Ppu9G0mkte e completar a ficha para o Sebrae-SP entrar em contato. Para mais informações ou dúvidas, procurar o Escritório Regional (ER) de Votuporanga, localizado na Avenida Dr. Wilson de Souza Foz, 5.137, ou ligar para (17) 3405-9460.

Parceiros

A Loja do Futuro de Votuporanga conta com a parceria do Sindicato do Comércio Varejista de Votuporanga (Sincomercio), da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (Fecomercio-SP), da Associação Comercial de Votuporanga (ACV) e do Senac.