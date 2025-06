A Igreja Amor & Família, de Votuporanga, está comemorando três anos de fundação e, para celebrar a data, realiza a sua Conferência de Aniversário

publicado em 06/06/2025

A Conferência de Aniversário marca os três anos de atividades da Igreja Amor & Família (Foto: Amor & Família)

A Igreja Amor & Família, de Votuporanga, está comemorando três anos de fundação e, para celebrar a data, realiza a sua Conferência de Aniversário. O evento acontece na sede do templo, localizada na avenida Wilson Foz, 4.965. As programações seguem com diversas atividades até o próximo domingo.

Hoje, às 20h, a conferência contará com a participação de Matheus Goulart e Samuel Vagner. Amanhã, das 7h às 9h30, será realizada uma carreata pelas ruas da cidade, com concentração e saída em frente à Igreja. Ainda amanhã, às 20h, o evento terá a presença de Juliano Son.

No domingo (8), a programação começa às 10h com apresentações de AF Music e Jetro Paiva. No mesmo dia, às 18h, ocorrerá o encerramento da conferência, que terá a participação de Ludi e novamente de Jetro Paiva.

A Conferência de Aniversário marca os três anos de atividades da Igreja Amor & Família, reunindo membros, visitantes e convidados em celebrações e momentos de comunhão ao longo dos próximos dias.