A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Direitos Humanos, informa que estão abertas as inscrições para os programas emergenciais de auxílio-desemprego

publicado em 06/06/2025

As inscrições devem ser feitas presencialmente na sede da Secretaria, localizada na rua São Paulo, nº 3.741 (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Direitos Humanos, informa que estão abertas as inscrições para os programas emergenciais de auxílio-desemprego “Votuporanga em Ação 1” (para mulheres de 21 a 70 anos) e “Votuporanga em Ação 2” (de 18 a 70 anos). As vagas são exclusivas para o público feminino.

As inscrições devem ser feitas presencialmente na sede da Secretaria, localizada na rua São Paulo, nº 3.741, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 15h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3422-2770.

Após a inscrição, as candidatas passarão por uma entrevista com a assistente social da pasta, que avaliará critérios como número de dependentes, mulheres arrimo de família, tempo de desemprego, idade e outros fatores que indiquem maior vulnerabilidade social.

Para participar, é necessário estar em situação de desemprego, não receber seguro-desemprego (exceto em casos de contratação temporária), residir no município há pelo menos dois anos e haver apenas uma candidata por núcleo familiar. A documentação exigida inclui RG, CPF, carteira de trabalho com número do PIS, título eleitoral e comprovante de residência atualizado.

Também podem se inscrever mulheres em alto grau de vulnerabilidade, como aquelas em situação de rua, egressas do sistema prisional, integrantes da comunidade LGBTQIA+, pessoas com deficiência, dependentes químicas e profissionais do sexo, desde que atendam aos demais critérios.