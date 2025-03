Ricardo Bozo tomou posse ontem como vereador no lugar de Chandelly Protetor, que assumir uma secretaria municipal

publicado em 11/03/2025

Da redaçãoCom a nomeação oficial de Chandelly Protetor como secretário da recém-criada secretaria de Bem-Estar Animal, foi empossado na noite de ontem o primeiro suplente do Republicanos, Ricardo Bozo, para ocupar a cadeira vaga na Câmara Municipal de Votuporanga. O novo vereador fez seu juramento e já participou da sessão ordinária da noite de ontem.Bozo disputou sua primeira eleição em 2024 e de cara conquistou 379 eleitores, tendo como sua principal base eleitoral a zona Norte de Votuporanga. Ele é servidor público municipal e atualmente está lotado na secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança, onde atua há mais de 10 anos.Ao A Cidade, o novo vereador disse que a população pode esperar muito comprometimento de sua parte e um trabalho focado em buscar melhorias não apenas para zona Norte, seu reduto eleitoral, mas para toda a cidade.“Quero agradecer a cada cidadão de Votuporanga que confiou a mim o seu voto e me deu a chance de estar aqui hoje. Faço aqui um compromisso de me dedicar a fazer o melhor por toda a nossa cidade”, disse Ricardo Bozo.Bozo é o segundo suplente e tomar posse de uma cadeira na Câmara nesta legislatura em menos de três meses. Antes dele, Gaspar (MDB) assumiu a vaga aberta por Nilton Santiago, que se licenciou para comandar a secretaria de Direitos Humanos.