Pela primeira vez, a cidade realizou com sucesso a cirurgia micrográfica de Mohs, um dos procedimentos mais avançados e eficazes do mundo

publicado em 08/03/2025

A dermatologista, Aniela Maria Rodrigues, é uma das poucas profissionais no Brasil certificadas para realizar esse procedimento especializado (Foto: Arquivo Pessoal)

A cidade de Votuporanga e sua região agora contam com um avanço significativo no tratamento do câncer de pele, graças à introdução de uma técnica inovadora que evita a necessidade de deslocamento para grandes centros médicos. Pela primeira vez, a cidade realizou com sucesso a cirurgia micrográfica de Mohs, um dos procedimentos mais avançados e eficazes do mundo para a remoção de tumores cutâneos.A cirurgia foi realizada em uma paciente de 70 anos, que apresentava dois carcinomas basocelulares – um localizado no nariz e outro no antebraço. Essa técnica permite a retirada minuciosa e precisa dos tumores, com análise contínua das margens do tumor durante a operação, garantindo que toda a área afetada seja removida e, assim, prevenindo possíveis recidivas. A abordagem de Mohs é altamente eficiente, já que ela reduz consideravelmente a probabilidade de o câncer retornar e minimiza os danos ao tecido saudável ao redor, oferecendo resultados estéticos superiores.De acordo com dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA), o câncer de pele não melanoma é o tipo de câncer mais comum no Brasil, com mais de 180 mil novos casos diagnosticados anualmente. Estima-se que, em 2025, cerca de 6 milhões de brasileiros serão afetados pela doença, o que torna a implementação de tecnologias avançadas no tratamento uma prioridade de saúde pública. A técnica de Mohs, com sua alta taxa de cura e baixo índice de recorrência, tem se mostrado uma solução eficaz para esse crescente número de casos, oferecendo aos pacientes uma chance maior de recuperação completa com menor risco de sequelas.A cirurgia foi conduzida na clínica médica localizada na Rua Minas Gerais, 3839, por meio da atuação da dermatologista Dra. Aniela Maria Rodrigues, uma das poucas profissionais no Brasil certificadas para realizar esse procedimento especializado. Com menos de 200 dermatologistas no país habilitados para realizar a técnica de Mohs, esse feito torna-se ainda mais significativo para a cidade e região. A Dra. Aniela, com sua experiência e competência, lidera o avanço da dermatologia de precisão em Votuporanga, oferecendo uma opção de tratamento que garante um cuidado de saúde de alta qualidade.Essa conquista coloca Votuporanga como um importante polo regional em dermatologia, ampliando as opções de tratamento local para seus habitantes. Além de proporcionar a remoção eficaz dos tumores, a técnica também favorece resultados estéticos excepcionais, uma vez que os cortes são feitos de forma muito precisa, o que contribui para uma recuperação mais rápida e com menor comprometimento da aparência.Agora, com a introdução da cirurgia micrográfica de Mohs, pacientes de Votuporanga e de cidades vizinhas não precisarão mais viajar para grandes centros urbanos para se submeter a tratamentos de ponta no combate ao câncer de pele. A novidade fortalece a rede de cuidados de saúde da região e oferece aos pacientes uma alternativa inovadora, segura e com resultados comprovados para a luta contra o câncer cutâneo.