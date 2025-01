A pequena Maria Cecília Araújo dos Santos, de apenas 2 anos de idade, morreu no domingo, vítima de pneumonia

publicado em 14/01/2025

Em Votuporanga, menina de apenas 2 anos morre e família fala em negligência médica (Foto: Arquivo Pessoal)

Da redaçãoFaleceu no domingo (12), aos 2 anos de idade, Maria Cecília Araújo dos Santos, vítima de pneumonia. A pequena estava internada no HCM (Hospital da Criança e Maternidade) de Rio Preto, mas antes passou pela UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e Hospital do Pozzobon, sem receber o diagnóstico correto, o que levou a família a apontar uma possível negligência médica.Segundo a tia da criança, Rayane Naiara dos Santos, Maria Cecília começou a passar muito mal e foi levada pela avó primeiramente na UPA, na sexta-feira (10), onde ela foi atendida, medicada e depois liberada. “Deram remédio para ela como se fosse virose e mandaram para casa”, disse Rayane aoPouco tempo depois a menina voltou a piorar e a família a levou para o Hospital do Pozzobon, onde novamente não teriam chegado a um diagnóstico e Maria foi encaminhada para a Santa Casa de Votuporanga. Somente ao dar entrada na Santa Casa, segundo a tia da criança, é que descobriram que ela estava com pneumonia grave e ela foi mandada às pressas para o HCM de Rio Preto.“Ela era uma menina sorridente e iria fazer aniversário no sábado que vem. Ninguém esperava uma tragédia dessas. Se tivessem feito um exame mais detalhado na UPA no primeiro atendimento, talvez ela ainda estivesse aqui com a gente. Isso não pode continuar acontecendo, hoje foi minha sobrinha, amanhã pode ser o seu filho ou o neto de alguém”, desabafou a tia.Em nota, a Prefeitura de Votuporanga, responsável pela gestão do UPA e do Hospital do Pozzobon, informou que verifica o processo de atendimento para contribuir com os esclarecimentos.“A Secretaria da Saúde de Votuporanga se solidariza com os familiares e amigos da pequena Maria Cecília Araújo dos Santos, de dois anos, que faleceu no último domingo no Hospital de Base de São José do Rio Preto e informa que, neste momento, verifica o processo de atendimento em nossas Unidades de Urgência e Emergência para contribuir com os esclarecimentos necessários à família e comunidade”, diz a nota.Maria Cecília deixa os pais Taís e Kauan, os avós Graciela e Luis, quatro irmãos e demais familiares. Seu corpo está sendo velado no Velório Municipal de Votuporanga e o sepultamento será realizado hoje, às 11h, no Cemitério Jardim das Flores.