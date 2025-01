Vereadores se reúnem na segunda-feira para a primeira sessão ordinária desta legislatura, porém sem projetos para votar

publicado em 25/01/2025

Câmara de Votuporanga realiza sessão sem projetos na volta do recesso (Foto: Câmara de Votuporanga)

Da redaçãoA Câmara Municipal de Votuporanga retorna, na próxima segunda-feira (27), do recesso legislativo e, apesar do longo período sem sessões, os vereadores não irão votar nenhum projeto. Mesmo assim, mas a reunião legislativa promete ser movimentada em razão demandas represadas desde o final do ano passado e da ânsia dos novos vereadores mostrarem serviço no início de mandato.A justificativa para a falta de projetos está no fato de que ainda não houve reunião das novas comissões permanentes da Casa de Leis. A primeira reunião de comissões desta legislatura está marcada para o próximo dia 29, ou seja, nenhum projeto ainda passou pelos tramites necessários para ser votado.Além disso, o prefeito Jorge Seba (PSD) participará da reunião legislativa, onde apresentará o seu plano de trabalho para 2025, o que deve ocupar boa parte do tempo da reunião legislativa. É tradição o chefe do Executivo começar o ano apresentando as suas metas aos vereadores e autoridades convidadas. Em vista disso, a tendência é de que o auditório receba um público superior do que habitualmente frequenta as sessões.Uma outra novidade para a primeira sessão do ano é a apresentação da nova mesa diretora eleita durante a posse dos eleitos no dia 1º de janeiro. A mesa diretora da Câmara ficou composta da seguinte forma: Daniel David (MDB) – presidente; Serginho da Farmácia (PP) – vice-presidente; Wartão (União Brasil) segundo vice-presidente; Emerson Pereira (PSD) – primeiro-secretário; Sargento Marcos Moreno (PL) - segundo-secretário e Débora Romani (PL) – terceira-secretária.Apesar de não contarem projetos na ordem do dia, há boatos de que os vereadores podem votar na segunda-feira, por dispensa de formalidades, a proposta que busca a criação de uma nova secretaria municipal, a da Causa Animal. A proposta, conforme se comenta, também cria subsecretarias em outras Pastas já existentes.Até ontem, porém, conforme apurado, o projeto não havia sido protocolado na Câmara Municipal.