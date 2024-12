O homicídio aconteceu por conta de uma discussão entre dois colegas de trabalho enquanto estavam no apartamento em que dividiam e se desentenderam; O autor do crime foi preso minutos depois do ocorrido

publicado em 05/12/2024

O autor do crime, recebeu voz de prisão e foi conduzido até a Central de Polícia Judiciária, permanecendo preso à disposição da Justiça (Foto: Divulgação)

Na noite desta quarta-feira (04), Policiais Militares da Força Tática da 3ª Cia do 16º Batalhão de Polícia Militar do Interior prenderam o autor do homicídio realizado na Zona Sul de Votuporanga.

Durante patrulhamento, o SAMU foi acionado para ocorrência de indivíduo ferido por arma branca no perímetro da Avenida Prestes Maia. Segundo o médico, a vítima veio a falecer por conta do ferimento causado por faca. Diante do homicídio, a equipe policial conseguiu informações das características do autor com outros moradores do prédio, sendo que o mesmo estava de camisa vermelha, bermuda escura e chinelo branco e teria ido no sentido da Estação Ferroviária.

Em diligência pela Conveniência Estação o indivíduo foi visualizado sentado consumindo bebida, com as mesmas características do suspeito, sendo notado que havia sangue em seus pés.

Realizada a abordagem onde foi confirmada a autoria do crime, o homem confessou ter se desentendido com a vítima pelo fato da mesma ser folgada e após a discussão, desferiu uma facada na sua costela, jogou a faca por uma janela e saiu sentido ao bar para beber uma cerveja.