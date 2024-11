Motorista de um caminhão baú sofreu um mal súbito e colidiu com um caminhão de gás, o que mobilizou o Corpo de Bombeiros

publicado em 19/11/2024

O Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e a Secretaria de Trânsito interditaram a avenida por segurança, diante do risco de explosão (Foto: A Cidade)

Da redação

Um acidente envolvendo dois caminhões interditou um trecho da avenida marginal José Marão Filho, na região central de Votuporanga, por risco de explosão. O fato ocorreu na manhã desta terça-feira (19), por volta das 8h, no trecho entre as avenidas Dr. Wilson de Souza Foz e Brasil, o que causou picos de congestionamento em uma das vias mais movimentadas da cidade.

Conforme apurado pelo A Cidade no local do acidente, o motorista de um caminhão-baú seguia pela marginal quando teria sofrido um mal súbito. Ele perdeu o controle da direção e colidiu com outro caminhão supostamente carregado de gás, que estava estacionado no acostamento da via.

Com o impacto, os dois veículos ficaram danificados e por se tratar de uma carga perigosa, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e agentes da Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança, criaram um grande cordão de isolamento até que a perícia e técnicos pudessem apontar qual era a carga do caminhão-tanque, já que o motorista não estava no local, para que os veículos fossem removidos sem o risco de causar uma grande explosão.

Apesar do susto e dos transtornos, o motorista do caminhão baú foi socorrido por unidades de resgate e encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) sem ferimentos graves. Ele já estava consciente e orientado quando entrou na ambulância, mas foi encaminhado para atendimento médico.