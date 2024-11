Emerson Pereira cobrou a Secretaria da Saúde para que contrate médicos para atender a população da Vila Carvalho

publicado em 31/10/2024

Emerson Pereira cobrou a Secretaria da Saúde para que contrate médicos para atender a população da Vila Carvalho (Foto: Assessoria)

Da redaçãoO vereador Emerson Pereira (PSD) utilizou seu tempo na tribuna da Câmara Municipal de Votuporanga para solicitar que a Secretaria Municipal da Saúde contrate, com urgência, um médico para prestar atendimentos diários na Vila Carvalho. O pedido foi feito após uma ouvinte da Cidade FM solicitar a intervenção do parlamentar neste sentido, durante sua recente passagem pela emissora.Segundo Emerson, após receber a demanda da moradora, ele fez um levantamento e constatou que antes a Vila contava com um médico à disposição, mas agora as pessoas do bairro rural estão desassistidas, inclusive sem profissionais de enfermagem para cuidados básicos como curativos.“No passado tinha médico, mas segundo os moradores foi cortado. Vou procurar sanar essa situação juntamente com o município. Inclusive, a denúncia vai muito mais além: não tem pessoas nem para realizar curativos, que são procedimentos básicos e simples. O pessoal da Vila Carvalho e do Cruzeiro estão totalmente abandonados, precisando deste auxílio na saúde por parte do município”, disse o vereador.Emerson foi além e disse ainda ser inadmissível a população do bairro mais antigo de Votuporanga ter que clamar por um atendimento básico de saúde.“É lamentável nossa população estar passando por essa situação. Vamos estar cobrando por providências junto à Secretaria da Saúde para que resolva essa situação. Não podemos mais ser coniventes com a nossa população precisando de saúde, precisando de atendimentos básicos e não ter à disposição. O pessoal da Vila Carvalho merece uma reforma total no consultório municipal lá do bairro, um médico no mínimo três vezes por semana e também especialistas para fazerem curativos”, concluiu Emerson Pereira.