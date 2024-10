Casa estava fechada após a morte da proprietária e o criminoso se aproveitou disso para furtar tudo o que tinha de valor no imóvel

publicado em 10/10/2024

Criminoso foi espancado por vizinhos após furtar objetos da casa de uma idosa que havia acabado de falecer no Matarazzo (Foto: Reprodução)

Da redaçãoA juíza da 1ª Vara Criminal de Votuporanga, Gislaine de Brito Faleiros Vendramini, condenou um ladrão que invadiu a casa de uma idosa recém-falecida no bairro Matarazzo, zona Sul da cidade. A residência estava fechada após a morte da proprietária e o criminoso se aproveitou disso para furtar tudo o que tinha de valor no imóvel, mas foi surpreendido por vizinhos, que o espancaram ao saberem do crime.Os fatos aconteceram em junho deste ano, na rua Antônio Rodrigues Craveiro Junior e o acusado, identificado pelas iniciais W.A.S, de 49 anos, foi condenado ontem pela Justiça a um ano e dois meses de prisão. O criminoso já é um velho conhecido da polícia por envolvimento com outros crimes semelhantes.De acordo com o processo, no dia dos fatos a Polícia Militar foi acionada para uma ocorrência e um indivíduo que estava sendo espancado na Avenida Conde Francisco Matarazzo e ao chegaram no local, os policiais foram informados que o acusado havia sido agredido por ter furtado uma casa do bairro. O criminoso apresentava diversos ferimentos pelo corpo, inclusive fraturas nos braços.Do imóvel, o ladrão havia furtado uma televisão, um botijão de gás, panelas elétricas, facas e outros objetos. Ele inclusive já havia vendido alguns dos objetos, quando foi descoberto e espancado pelos moradores do bairro.Em juízo, o acusado tentou negar os fatos e afirmou que não sabia os motivos de ter siso espancado, mas as provas juntadas ao processo desmentiram a sua versão e foram consideradas suficientes para a condenação.“No caso em testilha, constata-se que as provas produzidas na fase extrajudicial, juntamente com depoimentos colhidos em juízo, demonstram de maneiras firmes e coesas, hígidas o suficiente que o acusado, realmente, foi o autor dos fatos descritos na denúncia”, disse a juíza na sentença que o condenou.