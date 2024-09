Com investimento de R$ 22,3 milhões, a obra foi finalizada agora e vai promover maior mobilidade para os moradores da cidade

publicado em 26/09/2024

Representantes da Rumo e da Prefeitura realizaram ontem a entrega do ‘túnel’ sob a linha férrea na zona Sul de Votuporanga (Foto: A Cidade)

Da redaçãoA Rumo, responsável pela operação da ferrovia que corta Votuporanga, em parceria com a Prefeitura, concluiu e entregou ontem a obra da passagem inferior sob a linha férrea, localizada na Avenida República do Líbano, no Bairro Sonho Meu, zona Sul da cidade. Com investimento de R$ 22,3 milhões, a obra foi finalizada agora e vai promover maior mobilidade para os moradores da cidade.A obra foi entregue em uma cerimônia realizada na tarde de ontem com a presença de representantes da Rumo, da primeira-dama Rose Seba, secretários e lideranças empresariais do município, além de Karina do Carmo, chefe de gabinete do deputado Carlão Pignatari (PSDB). O prefeito Jorge Seba (PSD) e os vereadores não participaram em razão do período eleitoral.O projeto faz parte das contrapartidas previstas no caderno de obras da prorrogação antecipada da concessão da Malha Paulista, assinada junto ao Governo Federal. De acordo com a Rumo, a obra foi executada nos últimos 10 meses e gerou aproximadamente 60 empregos diretos e 40 indiretos.Com 32,18 metros de comprimento e 6,45 metros de altura, a passagem inferior foi planejada para oferecer uma nova alternativa de mobilidade para os moradores da região, proporcionando um trânsito mais seguro, fluido e sem interrupções. A expectativa é que a obra traga melhorias significativas na conectividade da cidade e promova mais segurança viária.“A conclusão dessa obra em Votuporanga reforça o compromisso da Rumo com a segurança e a mobilidade das cidades em que estamos presentes. A obra, sem dúvida, vai assegurar um trânsito mais seguro para a população, contribuindo diretamente para o desenvolvimento urbano e a qualidade de vida dos moradores”, disse a gerente de Relações Institucionais e Governamentais da Rumo, Giana Custódio.A parceria entre a Rumo e o município de Votuporanga integra um conjunto de iniciativas previstas na prorrogação da concessão da Malha Paulista, que visam aprimorar a infraestrutura ferroviária e rodoviária em diversas cidades do estado de São Paulo, promovendo a integração entre os modais e gerando benefícios diretos para a população local."Essa obra é muito importante para mobilidade urbana em uma região da cidade que está em expansão e que vai ser beneficiada com mais desenvolvimento. Será, inclusive, uma nova via de acesso ao aeroporto da cidade. Através dela, motoristas e pedestres poderão trafegar com mais conforto e segurança", disse o prefeito Jorge Seba.A Rumo é a maior operadora privada de ferrovias de carga do país e oferece uma solução logística segura, competitiva e de baixo carbono para suportar o crescimento do agronegócio brasileiro.