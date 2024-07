Trata-se da mais nova unidade do Sicredi, instituição financeira cooperativa com mais de 8 milhões de associados em todo o país

Nova agência do Sicredi de Votuporanga será inaugurada amanhã na zona Norte de Votuporanga, em cerimônia às 9h (Foto: A Cidade)

A zona Norte de Votuporanga, região que concentra uma população estimada em mais de 35 mil pessoas (maior que muitas cidades da região), irá ganhar oficialmente nesta sexta-feira (5), uma nova agência de atendimento ao público. Trata-se da mais nova unidade do Sicredi, instituição financeira cooperativa com mais de 8 milhões de associados em todo o país.

Localizada na avenida Emílio Arroyo Hernandes, 2.575, no bairro Pozzobon, o novo espaço será inaugurado em uma cerimônia programada para às 9h, com a presença de autoridades políticas e lideranças empresariais.

“A nova agência demonstra a solidez da nossa cooperativa e o crescimento e expansão da nossa marca no Noroeste Paulista. Estamos muito felizes em poder oferecer aos nossos associados de Votuporanga e região mais um espaço para que eles possam realizar suas transações financeiras com segurança, comodidade e exclusividade”, afirmou Alessandro Boska, gerente da Sicredi em Votuporanga.

A agência do Pozzobon será gerenciada por Renata Raphael Gaijutis. Ela, inclusive, será a entrevistada de hoje da Cidade FM, no programa Jornal da Cidade, a partir das 12h, oportunidade em que irá dar detalhes sobre o funcionamento da agência ao lado de Michael Bueno, gerente de relacionamento da Sede Administrativa do Sicredi em Guarapuava/PR

O novo espaço foi instalado em um prédio que funcionava como agência bancária após passar por adequações para atender às necessidades do Sicredi. Com a abertura da nova agência, a cooperativa espera ampliar sua base de associados em Votuporanga e região, oferecendo produtos e serviços financeiros competitivos e personalizados, além de um atendimento humanizado e próximo.

A nova agência faz parte de um plano de expansão do Sicredi, mas também contou com um trabalho político nos bastidores. O vereador Serginho da Farmácia (PP) foi quem articulou junto aos diretores da cooperativa a chegada à zona Norte.

Segundo Serginho, tão logo foi anunciada a desativação do Santander do Pozzobon, ele mobilizou as lideranças políticas com ele, como o prefeito Jorge Seba e o presidente da Câmara Municipal, Daniel David (MDB), que também participou de várias reuniões sobre essa conquista.

“Logo que houve o fechamento do Santander, vimos a necessidade de uma nova agência bancária para atender aos moradores dos bairros Pozzobon e adjacentes. Procuramos o prefeito Jorge Seba e os diretores do banco que viram essa oportunidade de expandir os serviços do Sicredi com mais uma agência em Votuporanga. E não será apenas uma agência para atender a zona Norte, mas toda população de Votuporanga”, destacou Serginho.