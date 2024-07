O nome do ex-provedor da Santa Casa será anunciado hoje pelo prefeito durante coletiva de imprensa na Associação Comercial

publicado em 25/07/2024

Luiz Torrinha, será oficializado hoje como pré-candidato a vice-prefeito na chapa de Jorge Seba (Foto: A Cidade)

Da redação

O prefeito Jorge Seba (PSD) bateu o martelo na quarta-feira (24) e encerrou a longa disputa interna que ocorria no “grupão” que apoia a sua pré-candidatura à reeleição. O ex-provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, o Torrinha (PL), foi o escolhido de Seba para ser seu pré-candidato a vice-prefeito e a decisão deve ser oficializada nesta quinta-feira (25), às 10h30, no auditório da ACV (Associação Comercial de Votuporanga), depois de meses de impasses.

A informação partiu de várias fontes distintas e todas apontam que Jorge Seba teria utilizado sua autoridade para colocar um ponto final no assunto. Ele exerceu uma tradição dentro do grupo, onde o prefeito é quem escolhe o vice no segundo mandato, assim como ocorreu nas gestões de Carlão Pignatari e Juninho Marão.

Moderado, Seba, no entanto, teria evitado imposições inicialmente, mas agora decidiu tomar à frente da escolha para honrar o compromisso firmado com o deputado federal Luiz Carlos Motta, de que o vice sairia do PL. O acordo, aliás, inclui a liberação de R$ 20 milhões em recursos para a construção do “Parque da Cidade”, como já anunciado pelo jornal A Cidade.

PL

Dentro do PL, então, o atual prefeito tinha como opções o médico Chaudes Ferreira, o ex-secretário de Trânsito, sargento Moreno e o ex-secretário de Desenvolvimento, Rodrigo Beleza. Por compatibilidade de ideias, segundo apontaram essas fontes, Seba optou por Torrinha.

Torrinha