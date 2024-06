O evento que receberá o professor e filósofo terá dois dias de palestras e oficinas com o tema ‘Fluência Leitora - Um marco na Educação Brasileira’

publicado em 18/06/2024

O evento internacional da área da educação acontecerá em 25 e 26 de julho em Votuporanga (Foto: Rodrigo Pessoa)

Fernanda Cipriano

Votuporanga sediará a 9ª edição do CIENP (Congresso Internacional de Educação do Noroeste Paulista), nos dias 25 e 26 de julho. O evento reunirá profissionais de redes municipais de ensino de mais de 75 municípios da região e terá como tema “Fluência Leitora - Um marco na Educação Brasileira”.

O congresso contará com a presença de nomes de destaque nacional e internacional, como Clóvis de Barros, Janine Rodrigues, Márcia Bernardes, Marialba Carneiro e Maria Inês Fini. A programação incluirá mais de 40 oficinas e minicursos, além de palestras. As atividades ocorrerão na Cidade Universitária da Unifev, das 7h30 às 18h.

O ponto alto do evento será a palestra com Clóvis de Barros, que é professor, palestrante e escritor brasileiro, conhecido por seu trabalho na área de ética e filosofia. Ele é doutor em Direito pela Universidade de Paris e em Comunicação pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP). Além de sua atuação acadêmica, Clóvis de Barros Filho é autor de diversos livros e frequentemente convidado para dar palestras sobre temas como ética, felicidade e comportamento humano em empresas, instituições e eventos pelo Brasil e pelo mundo.

A organização do evento também preparou um espaço dedicado a estandes, onde empresas apresentarão novidades em tecnologia e soluções de ensino. Entre os expositores confirmados estão Editora BC – Brasil Cultural, Qualipix, Saber Soluções Educacionais, Pete, Alívio Colchões Respiráveis, Studio Plural Editora e Netbil Educacional.

Marcelo Batista, coordenador executivo do ADE Noroeste Paulista e vice-presidente da Undime São Paulo Regionais/Interior, ressaltou a importância do evento para a atualização de conhecimento e troca de experiências entre os profissionais da área.