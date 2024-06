Diretores e funcionários do Porecatu recebem reconhecimento por apoio a ação social aos desabrigados do Rio Grande do Sul

publicado em 01/06/2024

Num gesto de reconhecimento, autoridades do município se reuniram para homenagear o empresário votuporanguense José Francisco dos Santos, conhecido como seu Zé do Porecatu, proprietário da rede de Supermercados Porecatu. Esse reconhecimento foi concedido em virtude do empenho do empresário na campanha "Corrente do Bem" do Fundo Social de Solidariedade, que beneficiou o povo do Rio Grande do Sul.O diretor-presidente do Porecatu recebeu das mãos do prefeito Jorge Seba e do presidente da Câmara Daniel David quadros reconhecendo o seu apoio à causa social. Na ocasião, estiveram presentes também a primeira-dama e Presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba, o vice-prefeito Cabo Valter e os vereadores professor Djalma e Jura.Eles se dirigiram ao Supermercado Porecatu para agradecer ao empresário pelo seu comprometimento nessa campanha, liderada pela primeira-dama Rose Seba, que resultou no envio de mais de 160 toneladas de alimentos para aqueles em situação de vulnerabilidade.A comunidade de Votuporanga uniu esforços, enviando alimentos, produtos de higiene, água, eletrodomésticos, roupas, ração para animais e remédios. O apoio do Supermercado Porecatu, juntamente com outras empresas como o Grupo Facchini, Metalúrgica Munhoz, supermercados Proença e Mufatto, além de voluntários, foi fundamental para o êxito da missão, que ficará marcada na história da cidade.O prefeito Jorge Seba destacou o compromisso filantrópico de José Porecatu, ressaltando seu exemplo de dedicação não apenas a Votuporanga, mas também ao Brasil. O vice-prefeito Cabo Valter reconheceu a importância do apoio do empresário, destacando não apenas sua contribuição material, mas também logística e pessoal.A primeira-dama Rose Seba elogiou o incansável trabalho do empresário em prol das causas sociais, enquanto o presidente da Câmara Municipal, Daniel David, expressou a gratidão da cidade pelo apoio prestado.