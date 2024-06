As duas vítimas foram socorridas em estado grave e uma delas já foi encaminhada para São José do Rio Preto devido a gravidade dos ferimentos

publicado em 19/06/2024

O boletim de ocorrência foi registrado na Central de Flagrantes de Votuporanga na terça-feira (18) (Foto: A Cidade)

Fernanda Cipriano

Duas agentes de endemias de Votuporanga foram socorridas às pressas de um grave acidente. O caso aconteceu durante o dia de trabalho das funcionárias, na terça-feira (18), em uma casa no bairro San Remo. As vítimas estavam no elevador de uma casa, quando ele teria despencado e ferido as mulheres.

De acordo com a ocorrência, o boletim foi registrado pela gerente administrativa da Unidade de Saúde, responsável pelas funcionárias. Ela relatou que durante a visita ao imóvel, que fica na avenida Nove de Julho, e no momento em que utilizaram o elevador para vistoriar o piso superior, ele despencou com as duas agentes.

Com o impacto da queda, as vítimas foram socorridas às pressas pela equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhadas ao Pronto Socorro da Santa Casa de Votuporanga. A vítima A. K. S. R., permanece internada no hospital, e segundo apurado, passará por uma cirurgia, devido a gravidade dos ferimentos.

Já a vítima M. L. F. F., por sua vez, precisou ser encaminhada para o Hospital de Base de São José do Rio Preto.