publicado em 23/05/2024

Professor Djalma e Nilton Santiago se reuniram com vários deputados, dentre eles Eduardo Nóbrega. Para quem pediram R$ 150 mil (Foto: Assessoria)

Franclin Duarte

Os vereadores Professor Djalma (PP) e Nilton Santiago (MDB) estiveram na capital paulista em busca de recursos financeiros para Votuporanga. Em audiências na Alesp os dois se reuniram com deputados em busca de investimentos e solicitaram mais e R$ 500 mil em recursos.

No gabinete do deputado estadual Eduardo Nóbrega, por exemplo, os vereadores solicitaram recursos para custeio de obras de infraestrutura do município. Conforme ofício protocolado no gabinete do deputado, foi solicitada uma emenda parlamentar no valor de R$150 mil.

Já no gabinete do deputado estadual Sebastião Santos, os vereadores votuporanguenses pediram emenda no valor de R$200 mil para ser destinada ao Setor de Controle de Endemias e Zoonoses, da Secretaria Municipal de Saúde, para o combate de animais peçonhentos (escorpião).