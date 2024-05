O encontro contou com a participação de representantes do poder público e moradores, além do parlamentar

publicado em 28/05/2024

O encontro foi agendado pelo vereador Jura e contou com a presença de secretários municipais e moradores da região (Foto: Assessoria)

Franclin Duarte

O vereador Jurandir Benedito da Silva, o Jura (PSB), apresentou durante a sessão da Câmara Municipal de Votuporanga, na noite desta segunda-feira (27), um balanço sobre uma reunião que convocou para discutir o problema antigo de inundação em residências e terrenos, que há anos trazem transtornos na rua Floriano Peixoto, o encontro contou com a participação de representantes do poder público e moradores, além do parlamentar.

Na ocasião, Jura fez a explanação do motivo da solicitação, expondo as demandas apresentadas pelos interessados, em especial os prejuízos causados pelas inundações, os traumas psicológicos, sem contar que proprietários de lotes tem projetos para iniciarem construções, mas em função do problema, estão inseguros em dar andamento nas obras e terem prejuízos futuros.

A reunião aconteceu na sede da secretaria municipal de Obras, com a presença dos secretários Salvador Castrequini e Tassia Gélio, além de Olinto Vargas pela Prefeitura, enquanto pelos estiveram presentes Silvia Amaral, Maria Luiza, Rodrigo Juliano, Edson Cócolo Martins, Herbert Zafani e o vereador.

Segundo Jura, o secretário Salvador Castrequini e o servidor Olinto fizeram exposição técnica em resposta aos questionamentos feitos pelos presentes e se comprometeram que em até 30 dias será apresentado levantamento das obras necessárias para a resolução definitiva do problema e que encaminhará a execução de outras de menor porte para amenizar os problemas provocados pelas águas da chuva.

Os representantes do poder executivo informaram ainda que no orçamento atual não tem recursos reservados para tal obra, indicando possíveis fontes como o Fehidro (Fundo Estadual de Recursos Hídricos). O vereador, então, se comprometeu em dialogar com o prefeito Jorge Seba (PSD) no sentido de estabelecer uma agenda positiva sobre o problema e também acompanhar todo o processo e informar sempre os interessados.