Com a estação pronta, o foco agora é nas galerias pluviais e infraestrutura para levar o tão sonhado asfalto para o bairro rural

publicado em 25/05/2024

Prefeitura e Saev inauguraram neste sábado as obras da estação de tratamento de esgoto da Vila Carvalho (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

A Prefeitura de Votuporanga e a Saev Ambiental (Superintendência de Água, Esgoto e Meio Ambiente) inauguraram na manhã deste sábado (25) as obras da ECTE (Estação Compacta de Tratamento de Esgoto), da Vila Carvalho. A cerimônia foi comandada pelo prefeito Jorge Seba (PSD) e pelo superintendente da autarquia, Gustavo Vilela, sendo prestigiada por boa parte da população do bairro rural.

Além do prefeito, do superintendente da Saev e moradores, a inauguração contou também com a participação dos vereadores, Daniel David, Jezebel Silva, Professor Djalma, Valdecir Lio, Chandelly Protetor e Jura, que falou em nome de todos eles; da assessora parlamentar Karina do Carmo, representando o deputado Carlão Pignatari; Nayara Canato, em nome do deputado federal Luiz Carlos Motta, e Lilian Motta, que foi a doadora da área ao município para que a estação fosse construída.

Desde a sua fundação, bem antes do “nascimento” de Votuporanga, os moradores do bairro rural precisaram furar as chamadas fossas sépticas para depositar os dejetos domésticos. Isso, com o passar dos anos, foi se tornando insustentável e trouxe inúmeros transtornos, como revelou Wellington Alex da Silva Soares, presidente da Associação dos Moradores da Vila Carvalho, em seu discurso.

“O momento aqui hoje é só de agradecimento. Gostaria de agradecer toda a gestão em nome do prefeito Jorge Seba. Isso aqui é uma luta de muito tempo. A entrega dessa obra com certeza abrirá as portas para novas obras aqui no bairro, que sempre foi muito carente de infraestrutura. Hoje conseguimos eliminar as fossas, que eram um grande problema, pois elas enchiam e ficavam escorrendo a céu aberto, prejudicando o meio ambiente e levando risco de doenças, principalmente para as nossas crianças. Tenho certeza que, daqui para frente, com a união de todos, teremos a nossa vila cada vez melhor”, disse o presidente do bairro rural.

De acordo com o superintendente da Saev, a ECTE terá capacidade de tratar 100m³ de esgoto por dia, o que equivale ao atendimento de mais de 400 habitantes. Atualmente, segundo dados da Secretaria de Planejamento de Votuporanga, a Vila Carvalho conta aproximadamente com 200 moradores.

“Aqui o esgoto será tratado e depois a água volta para o córrego Cachoeirinha com mais de 99% de pureza, o que é bom para o meio ambiente, é bom para os moradores e é ótimo para todos nós. Estou muito feliz e até emocionado por poder fazer parte desse momento histórico para a população da Vila Carvalho e poder ver no rosto de cada um deles esse belo sorriso”, completou Gustavo Vilela.

Durante a inauguração, a assessora de Motta, Nayara Canato anunciou a destinação de uma emenda de R$500 mil para iniciar as obras de infraestrutura para asfaltar a Vila Carvalho, assim como Karina do Carmo também confirmou que Carlão Pignatari empenhará recursos para a obra.

Sobre a infraestrutura do bairro, aliás, o prefeito Jorge Seba destacou que além dos recursos dos parlamentares, a Prefeitura já está em fase final de projeto para a implantação das galerias pluviais na vila ainda neste ano, por meio de um convênio com a Fehidro (Fundo Estadual de Recursos Hídricos).