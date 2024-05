Anúncio foi feito na manhã desta quarta-feira (29) pelo prefeito Jorge Seba; Gustavo Vilela fica na gestão ambiental do município

publicado em 29/05/2024

Marcelo Cambrais, novo superintendente da Saev, ao lado de Jorge Seba e de Gustavo Vilela (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

Como antecipado pela coluna “Anote Aí”, o prefeito Jorge Seba (PSD) confirmou na manhã desta quarta-feira (29) o nome do engenheiro Marcelo Cambrais como superintendente da Saev Ambiental (Superintendência de Água, Esgoto e Meio Ambiente de Votuporanga). Cambrais é funcionário de carreira da autarquia há quase dez anos e assume o posto no lugar de Gustavo Gallo Vilela, a partir do próximo dia 1º.

O anúncio foi feito logo após a cerimônia de inauguração das obras de interligação do Poço Oeste com a ETA (Estação de Tratamento de Água). Segundo o prefeito, trata-se de uma mudança estratégica para fortalecer o setor ambiental da Saev, já que Gustavo agora ocupará o posto de gestor de meio ambiente.

“A Saev Ambienta, no meu ponto de vista, precisa agora de um foco mais forte também no meio ambiente. Pensando nisso preciso fazer algumas mexidas táticas, então convidei o Marcelo Cambrais para assumir a superintendência, sem perder expertise que o Gustavo tem como gestor ambiental. Dessa forma, estamos privilegiando a área técnica e de recursos humanos da Saev, ao mesmo tempo em que fortalecemos o nosso trabalho com o meio ambiente. É um rearranjo onde tiramos o melhor de cada um”, disse o prefeito.

Currículo

Natural de Votuporanga, Marcelo Cambrais é Engenheiro Civil graduado pela Universidade Camilo Castelo Branco (2013). Possui Mestrado Profissional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP), com estudos focados no diagnóstico e avaliação de sistemas de abastecimento de água. Além disso, possui especializações em Engenharia de Pavimentação Asfáltica, Engenharia de Estruturas de Concreto Armado e Formação Pedagógica de Docentes para a Educação Profissional e Médio.

Com mais de 10 anos de experiência na área de engenharia, Marcelo tem se destacado na condução de projetos de infraestrutura hidráulica e saneamento básico, bem como na gestão de recursos hídricos. Autor de um livro sobre desenvolvimento de carreira em engenharia, tem atuado como instrutor em diversos cursos de formação profissional para engenheiros, abordando temas avançados e práticos que vão desde a implementação de tecnologias BIM até estratégias de gerenciamento de projetos.