Além dessas doações, a empresa participa de outras arrecadações para o Rio Grande do Sul em diversas instituições

publicado em 18/05/2024

Imperial Tintas doa água para famílias do RS (Foto: Arquivo Pessoal)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brSensível com a causa das famílias que sofrem com a enchente no Rio Grande do Sul, a empresa Imperial Tintas e Revestimentos, por meio dos seus sócios proprietários Leimartte Braz e Marcão Braz, doaram centenas de litros de água para o Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga para serem destinados ao povo do RS que vem sofrendo com as enchentes.Além dessas doações, eles também participam de outras arrecadações para o Rio Grande do Sul em diversas instituições, como no VotuClube, Rotary e Comunidade São Padre Pio.Além das doações particulares, a Imperial, juntamente com os seus outros sócios, dra. Aline Bandeira/Jonner Padoan e Felipe Campos/Vanessa, disponibilizaram a empresa como um ponto de coleta de arrecadações. O endereço é na rua Pernambuco, 2.958, próximo à praça São Bento. Caso você tenha uma doação para realizar e queira levar até a Imperial, a empresa está recebendo e encaminhando para o Fundo Social.