publicado em 23/05/2024

Daniel Marques

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Com a presença de empresários, comerciantes, lideranças políticas e imprensa, a ACV (Associação Comercial de Votuporanga) e a Cantoia Figueiredo Empreendimentos entregaram na manhã desta quarta-feira (22) , na sede da empresa, os prêmios da campanha do Dia das Mães. O motorista Aparecido Pestana recebeu o prêmio principal, uma Honda Biz zero quilômetro.

“Eu fui no Vilar com minha esposa e minha neta, então passamos na conveniência e compramos mais algumas coisas e preenchemos o cupom”, contou Aparecido, de 50 anos, morador do bairro Pacaembu, em bate-papo com a reportagem do A Cidade. Questionado se estava confiante, ele revelou que já tinha até esquecido do sorteio. “Mas chegou na hora certa”, finalizou.

Mais de R$ 25 mil em prêmios foram sorteados no último dia 14, na praça da Concha Acústica, com a presença de imprensa, convidados especiais e população. Além do prêmio principal, ontem foram entregues cinco vale-compras de R$ 1 mil e cinco aparelhos Alexas. Também cliente do Vilar, Gilberto Mantovani da Costa ganhou o vale-compras de R$ 1 mil. Além dele, foram sorteados os nomes de: Domingos Pimenta, cliente do Santa Cruz; Tiago Queiroz, cliente Rosa Mística; Ana Lígia Batista, Casa da Sogra; e Roseani Ferreira dos Santos, Porecatu Supermercados.

As Alexas saíram para Luciana Flores, cliente Moda Ka; Fernanda Murari Andreu e Rosicler Megiani, clientes do Santa Cruz; Alana Tufaile, Ótica Celes; e Erica Beato, A Ideal. Os comerciários responsáveis pelas vendas dos sorteados ganharam R$ 200 em vale-compras.

Dênis Figueiredo, filho do proprietário da Cantoia Figueiredo Empreendimentos, Toninho Figueiredo, falou em nome da empresa. Ele destacou a parceria com a ACV pelo bem do comércio e economia local.