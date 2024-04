Tratam-se do deputado federal Vicentinho e o deputado estadual, Simão Pedro, que cumprirão agenda na cidade a partir das 9h30, em um evento no Novo Cine Votuporanga

publicado em 12/04/2024

Votuporanga receberá a visita do deputado federal Vicentinho e do deputado estadual, Simão Pedro, no próximo dia 20 (Foto: Assessoria)

Franclin Duarte

Votuporanga irá receber no próximo dia 20 a visita de mais dois parlamentares do PT em apoio ao pré-candidato do partido a prefeito, o empresário e advogado Bruno Arena. Tratam-se do deputado federal Vicentinho e o deputado estadual, Simão Pedro, que cumprirão agenda na cidade a partir das 9h30, em um evento no Novo Cine Votuporanga.

Esta será a segunda visita oficial de apoio que Bruno recebe antes mesmo do período eleitoral. No dia 18 de março o deputado federal Arlindo Chinaglia também participou de um encontro com correligionários em Votuporanga. Na ocasião, o parlamentar foi recepcionado por lideranças dos partidos que compõem a base de apoio ao petista na cidade, como o PCdoB, PV, Psol, Rede e PDT.

Vicentinho é deputado há 20 anos. No último pleito ele não conseguiu ser reeleito mesmo conquistando 82.912 votos, mas assumiu a vaga na Câmara Federal após o deputado federal Paulo Teixeira (PT) assumir o Ministério do Desenvolvimento Agrário e abrir vaga para o suplente da federação Brasil da Esperança, composta por PT, PCdoB e PV.