publicado em 17/04/2024

A Prefeitura de Votuporanga iniciou mais uma etapa da obra de revitalização da Avenida Emílio Arroyo Hernandes, a modernização do calçamento. Neste momento, os trabalhos estão concentrados no primeiro quarteirão, próximo ao cruzamento com a Av. Nasser Marão.

Para isso, uma faixa da avenida no sentido centro/bairro precisou ser interditada e o trânsito segue livre em faixa única, por isso, os motoristas e pedestres devem redobrar a atenção. Nesta etapa da obra também serão instalados os mobiliários urbanos como bancos, lixeiras, vasos e alguns gradis.

Essa fase da obra vai interferir mais no dia a dia de quem trafega pela Avenida como também dos comerciantes e trabalhadores, por isso, a Prefeitura e a Associação Comercial estão definindo, em conjunto com os lojistas, os detalhes do cronograma da obra, que será executada por quarteirões. Além disso, uma equipe da Secretaria de Obras acompanhará a execução de toda a obra no local, prestando assistência necessária aos comerciantes.

A secretária de Planejamento, Tássia Coleta, informou que a obra vai ampliar em cerca de 50% o número de vagas de estacionamento, além de corrigir diversas situações de acessibilidade. “Vamos fazer a substituição de todo o calçamento para melhorar o acesso às lojas e também atender a legislação que dispõe sobre acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida. Além disso, vamos oferecer áreas de convívio para dar beleza e funcionalidade à avenida, melhorando a visibilidade do comércio daquela região”.