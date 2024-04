O caso aconteceu no início da tarde desta quinta-feira (11), na rodovia Euclides da Cunha

publicado em 11/04/2024

Uma pessoa morreu e pelo menos sete ficaram feridas no acidente na rodovia Euclides da Cunha (Foto: A Cidade)

Fernanda Ciprianofernanda@acidadevotuporanga.com.brUm acidente entre um ônibus e um caminhão deixou uma vítima fatal e pelo menos sete feridos, que foram socorridos por equipes de resgate de Votuporanga. O caso aconteceu no início da tarde desta quinta-feira (11), na rodovia Euclides da Cunha, nas proximidades do Auto Posto Parceirão, km 512.De acordo com o apurado pela reportagem no local do acidente, o ônibus, que é da Secretaria de Saúde de Fernandópolis, seguia no sentido capital - interior na rodovia, quando, por motivos que serão esclarecidos, o motorista perdeu o controle da direção,saiu pela direita na rodovia e bateu em uma carreta que estava parada na alça de acesso.Após bater na carreta, o ônibus seguiu desgovernado e foi parar em uma ribanceira, nas proximidades de um estabelecimento comercial.Com a força da batida, uma vítima perdeu a vida, ela ainda não foi identificada, mas trata-se de uma mulher, pelo menos sete pessoas foram socorridas pelas equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência), uma delas em estado grave com muitas fraturas. Ao todo, havia 21 pessoas no ônibus.A Perícia já está no local para análise técnica do acidente, Polícia Rodoviária está no apoio da ocorrência e o DER (Departamento de Estradas e Rodagens) realizou a contenção do trânsito.O prefeito de Fernandópolis, André Pessuto, e também o Secretário Municipal de Saúde, Ivan Veronesi, estiveram pessoalmente no local para prestar solidariedade a todas as vítimas.O caso segue para investigação da Polícia Civil de Votuporanga.*Colaborou Franclin Duarte direto do local.