Evento será realizado no dia 22 de março, a partir das 8h na Câmara Municipal; entrada é gratuita e haverá entrega de certificados

publicado em 16/03/2024

Secretaria de Direitos Humanos promoverá o seminário no dia 22 de março, na Câmara Municipal; a entrada é gratuita (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Secretaria de Direitos Humanos realiza o 1º Seminário Liberdade Religiosa e Democracia. O evento conta com o apoio da Escola do Legislativo "Dr. Roberto de Lima Campos". O seminário será realizado no dia 22 de março, sexta-feira, a partir das 8h na Câmara Municipal. A entrada é gratuita e haverá entrega de certificados.

O secretário de Direitos Humanos, Emerson Pereira, explicou que o seminário tem como objetivo fortalecer o diálogo com a sociedade civil sobre a liberdade religiosa.

"A liberdade religiosa está ligada a uma série de princípios que englobam os direitos humanos. Isso porque a prática religiosa carrega em si uma expressão cultural, ela nos possibilita mudar ou permanecer na religião; compartilhar a fé e crenças com outros; formar uma organização religiosa para adorar pacificamente; liberdade de praticar a religião em locais públicos com comportamentos que exteriorizem esta fé. Queremos por meio deste seminário debater direitos, política, diálogo inter-religioso e estado laico e liberdades", disse o secretário.

Palestras

O seminário contará com palestrantes altamente gabaritados. Ministra palestra o professor João Batista de Domênicis Neto com o tema "Respeito e Diversidade: Promovendo a Liberdade Religiosa nas sociedades pluriculturais". Neto é licenciado em Geografia pela Fundação Educacional de Fernandópolis (FEF); licenciado em Pedagogia pela Eadcon; pós-graduado em Metodologia do Ensino de História e Geografia pela Fatec; e pós-graduado em Ecologia e Recursos Hídricos pela Escola de Engenharia de São Carlos (EESC) Universidade de São Paulo-USP.

Quem também estará presente no evento é Milton Panetto Junior. Ele abordará o tema "Direitos Humanos e Liberdade Religiosa no contexto da legislação atual - aspectos práticos". Junior é natural de Vitória/ES. É especialista em Filosofia e em História da África e do Negro no Brasil. É bacharel em Teologia Pastoral, licenciado em História, Filosofia e Ciências Sociais.

Desde 2006 atua como professor de disciplinas da área de Ciências Humanas no Colégio Adventista de São José do Rio Preto. Também é coordenador do FORLIR (Fórum Regional de Liberdade Religiosa) para a região Oeste do Estado de São Paulo. É coautor da obra Guia de Liberdade Religiosa, tendo discorrido sobre a Liberdade Religiosa e as Religiões de Matrizes Africanas.