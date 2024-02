Este plano promete trazer benefícios para várias famílias da região

publicado em 09/02/2024

Uma reunião na Secretaria de Habitação, em São Paulo, reuniu engenheiros e projetistas para discutir a construção de 40 Unidades Habitacionais (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Uma reunião na Secretaria de Habitação, em São Paulo, reuniu engenheiros e projetistas para discutir um projeto para o município de Parisi, a construção de 40 Unidades Habitacionais. Este plano promete trazer benefícios para várias famílias da região.

Cada casa que será erguida representa não apenas uma estrutura física, mas sim a realização de sonhos para muitas famílias. Significa a construção de um lar onde essas famílias poderão estabelecer suas raízes, planejar seu futuro e criar condições para uma vida mais digna e promissora.