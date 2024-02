Carnaval de Votuporanga será realizado em uma megaestrutura montada na Avenida José Marão Filho, próximo ao Lions Clube

publicado em 10/02/2024

Lauana Prado, um dos principais nomes da música sertaneja do momento, sobe hoje ao palco do Play Votu (Foto: Divulgação)

Franclin Duarte

A espera acabou. Com o slogan “O Carnaval de Votuporanga tá on!”, o Play Votu começa neste sábado (10), a partir das 19h, em uma megaestrutura montada na Avenida José Marão Filho, próximo ao Lions Clube de Votuporanga. E para começar em grande estilo, uma das principais atrações da noite é Lauana Prado, cantora que conquistou o Top 1 Spotify Brasil com uma versão de “Escrito nas Estrelas” cheia de irreverência e muita personalidade, se tornando um dos principais nomes da música sertaneja da atualidade.

Antes de Lauana quem abre a programação é o DJ Santtorini. Logo na sequência, sobe ao palco a dupla sertaneja Bruno & Edcarlos. O pagode será representado também na primeira noite pelo Grupo Inimigos do HP, que promete colocar todo mundo para dançar com músicas que marcaram os seus mais de 20 anos de carreira.

O evento conta com dois espaços para o público: Camarote Open Bar e Open Food e Pista Open Bar. Haverá também um espaço para os patrocinadores da festa. Os Camarotes são climatizados, com acessibilidade e contarão com bar da Tulum Drinks e Salão Express com a Plakton Cosméticos. Já a estrutura da pista conta com 6 pontos de bar para atender ao público, além de uma praça de alimentação.

Os tradicionais passaportes do Play Votu Festival, que dão direito aos três dias de festa, estão no 4º lote. Para a Pista Open Bar o valor é de R$ 480 e o Camarote Open Bar e Open Food custa R$ 900. No site playvotufestival.com.br, por meio da Guichê Web, é possível comprar os passaportes permanentes em 10x sem juros no cartão de crédito e sem a taxa de conveniência do site. Nos pontos de venda físicos, o folião também pode comprar o passaporte em 10x sem juros no cartão. Já os convites diários custam R$ 250 (pista) e Camarote R$ 400 (Camarote). Nesta modalidade, o folião tem direito a um dia de festa.

