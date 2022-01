Sobre 2021, Seba destacou os investimentos em saúde, onde foram investidos cerca de R$ 98 milhões, com destaque para a montagem do Hospital de Campanha

publicado em 25/01/2022

Jorge Seba participou da primeira sessão ordinária da Câmara de 2022 e apresentou seu plano de trabalho para o ano (Foto: Câmara de Votuporanga)



A Câmara Municipal de Votuporanga retomou ontem as sessões ordinárias e como manda a Lei Orgânica do município, a primeira noite de trabalho contou com a presença do prefeito Jorge Seba (PSDB). O chefe do Executivo fez um balanço das atividades de 2021 e apresentou as projeções de ações a serem implementadas em 2022.Sobre 2021, Seba destacou os investimentos em saúde, onde foram investidos cerca de R$ 98 milhões, com destaque para a montagem do Hospital de Campanha. Outro ponto destacado foi a atuação no setor social, com o atendimento de milhares de pessoas à exemplo da distribuição de mais de 65 mil marmitas pelo Fundo Social de Solidariedade e a entrega de 11 mil cestas básicas para famílias carentes.Ainda no setor social, o prefeito ainda ressaltou o processo de desfavelamento na região do Matarazzo, das ruas Alvin Algarve e Olímpio Formentom, que está em andamento com o desenvolvimento do projeto urbanístico pela CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano).Já para 2022, Seba destacou que tem muitos planos, principalmente porque as contas da Prefeitura estão em dia. O município, segundo ele, tem o seu caixa equilibrado, graças a equipe da Secretaria da Fazenda.“O nosso plano de trabalho terá a realização de diversas obras e trabalhos sociais para gerar ainda mais desenvolvimento para Votuporanga e oportunidades para a população. Entre outras obras e serviços previstos nós podemos falar da entrega do 7º Distrito Industrial, R$ 17 milhões em recapeamento de ruas e avenidas em Votuporanga, início dos trabalhos de revitalização da avenida Emílio Arroyo Hernandes, tão sonhada por aquela comunidade da Zona Norte, a ciclovia da Estrada do 27, conclusão da interligação da avenida Mário Pozzobon, três academias ao ar livre, cinco Areninhas, sendo uma para cada bairro e Simonsen”, pontuou o prefeito.Jorge Seba ainda enumerou a construção de duas escolas estaduais no Colinas e no Pacaembu, e duas municipais, no Cidade Jardim e Carobeiras, além da ampliação dos Cemei's "Orozilia do Carmo Ferreira" e "Profª Aracy", climatização de todas as escolas do Estado através de um convênio com o Governo, licitação do novo Paço Municipal, ponte do Córrego Boa Vista, Casa da Juventude, o Centro de Convivência no bairro Boa Vista II, revitalização da lagoa da rua Paschoalino Pedrazoli, instalação de energia solar para as entidades assistenciais, a construção de uma UBS do Bairro Pacaembu e melhorias no Parque da Cultura.“Em poucos dias faremos a inauguração de um serviço que foi muito solicitado por toda a comunidade da zona Norte, venho aqui a público já convidar a todos vocês, a toda a população, o serviço do Raio-X e Ultrassom será entregue no Mini-Hospital do bairro Pozzobon, provavelmente, na próxima semana e nós anunciaremos a data e horário, então aquela comunidade finalmente vai poder receber o Raio-X para os atendimentos necessários e o Ultrassom para a complementação dos serviços médicos, evitando assim se deslocar daquele local”, finalizou.Legenda: Jorge Seba participou da primeira sessão ordinária da Câmara de 2022 e apresentou seu plano de trabalho para o ano