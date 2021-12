O novo balanço divulgado pelo Caged mostra que o ritmo da retomada da economia em Votuporanga segue acelerado

publicado em 01/12/2021

O setor de serviços impulsionou o bom desempenho com a contratação de 403 novos funcionários em apenas 30 dias (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Da redação

O ritmo da retomada da economia em Votuporanga segue acelerado. É o que mostra o mais novo balanço divulgado pelo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério da Economia, que registrou saldo positivo na geração de empregos no município pelo quinto mês consecutivo.De acordo com os dados, que são referentes ao mês de outubro, em 30 dias foram contratadas 1.083 pessoas, enquanto 835 foram demitidas, o que geral um saldo de 248 novas oportunidades de emprego criadas.Com o resultado dos últimos meses, além de zerar o déficit causado no fechamento da Vikstar, o município tem um acumulado de 489 pessoas que saíram da lista de desempregados.O bom desempenho foi impulsionado pelo setor de serviços, que contratou 403 votuporanguenses, enquanto dispensou “apenas” 239. O comércio, também apresentou números expressivos com a admissão de 321 novos empregados e o desligamento de 243, enquanto o setor industrial gerou um saldo de 41 contratados a mais do que demitidos.