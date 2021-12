A liberação está prevista para acontecer no dia 23 de dezembro e os presidiários devem retornar no dia 3 de janeiro

publicado em 17/12/2021

Mais de 1,9 mil presidiários da região de Votuporanga serão liberados para a saidinha de Natal neste fim de ano (Foto: Guilherme Baffi/Diário da Região)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brMais de 1,9 mil presos das unidades prisionais da região devem ser beneficiados com a ‘saidinha’ temporária de Natal. A liberação, segundo o divulgado pelo Deecrim (Departamento Estadual de Execuções Criminais), está prevista para acontecer na quinta-feira (23) e os presidiários devem retornar no dia 3 de janeiro.Serão liberadas as saídas dos presos dos CDP’s (Centro de Detenção Provisória) e CPP’s (Centro de Progressão Penitenciária) de São José do Rio Preto e Riolândia, que foram feitas por meio de portaria do Deecrim, responsável pela fiscalização das prisões do Estado, na região. O aval foi dado pelo juiz Evandro Pelarin.Ao todo, 1.818 sairão do CPP de Rio Preto, outros 42 presos do CDP de Riolândia, 16 da penitenciária também de Riolândia. Também está prevista a liberação de 38 mulheres do CRF (Centro de Ressocialização Feminina) de Rio Preto.Nesse período os beneficiários poderão ficar durante as festas de Natal e Ano Novo em casa. Para garantir a segurança das cidades, haverá aumento do patrulhamento da Polícia Militar nos endereços das residências dos beneficiados e parte dos presos é monitorada por tornozeleiras eletrônicas.Por ano, os presos têm direito a cinco saídas temporárias, mas, durante a pandemia, o Poder Judiciário chegou a suspender o benefício para reduzir o risco de contágio do coronavírus. Ela faz parte do programa judicial de ressocialização gradual dos presos em regime semiaberto, até que seja concedida a liberdade condicional. Durante a “saidinha”, os detentos são proibidos de frequentar festas e sair de casa no período noturno.Quem não retornar na data marcada, é considerado foragido e, ao voltar ao presídio, perdem o direito ao regime semiaberto.