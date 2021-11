Jura afirmou que, apesar de controlada, a pandemia da Covid ainda não acabou e deve haver cautela para a liberação de alvarás para shows

publicado em 23/11/2021

Jura quer que a Prefeitura exija a cobrança de comprovantes de vacinação contra a Covid para liberação de alvarás para grandes eventos (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO vereador Jurandir Benedito da Silva, o Jura (PSB), enviou na segunda-feira (22) um ofício ao prefeito Jorge Seba (PSDB), cobrando providências com relação a exigência de comprovante de vacinação contra a Covid-19 (também conhecido como passaporte de vacinação) e protocolos sanitários rígidos para a realização de grandes eventos, como shows e o Carnaval do ano que vem. O parlamentar quer que os organizadores exijam a comprovação de duas ou até três doses da vacina para a aquisição de ingressos e a liberação de entrada nos espaços.Segundo o vereador, apesar de controlada, a pandemia ainda não acabou e deve haver cautela para a liberação de alvarás para eventos, sob pena de um possível aumento nos casos de coronavírus, que poderia trazer efeitos danosos para diversos segmentos, inclusive a economia.“O Poder Público Municipal deve ter cautela na liberação de alvará para a realização de grandes eventos a exemplo de shows e do Carnaval 2022, que como sabemos atrai milhares de pessoas de outras cidades e estados. A proliferação da Covid-19 é extremamente rápida e em grandes eventos pode causar efeitos negativos para toda coletividade”, justificou o parlamentar.Dessa forma, Jura acredita que a exigência do comprovante de vacinação pode evitar que após a realização desses eventos o Poder Público fique com o ônus de uma nova onda da doença no município.