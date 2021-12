Com o avanço da vacinação, o hospital vinha registrando queda no número de atendimentos de casos graves da doença, até “zerar” agora

30/11/2021

A informação foi divulgada pelo hospital por meio de seu boletim diário de atendimento

Da redação

Votuporanga registrou na tarde desta terça-feira (30) mais um marco histórico da luta contra a pandemia. Pela primeira vez desde o atendimento do primeiro caso de coronavírus no município, a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Santa Casa votuporanguense está vazia.

Com o avanço da vacinação, o hospital, que é referência para 53 município da região, e sofreu com a superlotação de leitos no ápice da pandemia, vinha registrando queda no número de atendimentos de casos graves da doença, até “zerar” agora.