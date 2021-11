Reunião na Secretaria do Desenvolvimento Econômico também marcou a aprovação do regimento interno e a eleição da primeira mesa diretora, que será presidida pelo jovem João Vítor Ferrarezi

publicado em 04/11/2021

Na oportunidade, o chefe do Executivo destacou a importância do novo conselho, que foi uma exigência para que a Prefeitura de Votuporanga pudesse celebrar o convênio com o Governo do Estado para a construção da Casa da Juventude ( Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A primeira reunião do recém criado Conselho Municipal da Juventude foi promovida na manhã desta quinta-feira (4), no auditório da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, e contou com a presença do prefeito Jorge Seba, que deu posse oficial aos primeiros conselheiros. Na oportunidade, o chefe do Executivo destacou a importância do novo conselho, que foi uma exigência para que a Prefeitura de Votuporanga pudesse celebrar o convênio com o Governo do Estado para a construção da Casa da Juventude, anunciada oficialmente pelo então governador em exercício, Carlão Pignatari."Esse Conselho será de fundamental importância na consolidação de políticas públicas voltadas para os nossos jovens, principalmente na sua qualificação e estímulo ao empreendedorismo, e nós esperamos contar com um Conselho forte e atuante, com o vigor e o dinamismo que caracterizam a juventude", disse Seba. Para o prefeito, "investir no jovem hoje é garantir um futuro melhor não só para ele e sua família, mas para toda a comunidade", destacou.Presente no evento, o secretário do Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Beleza, garantiu "apoio total às atividades do Conselho, uma vez que ele está ligado à nossa pasta, sendo que não pouparemos esforços para garantir segurança e suporte para os conselheiros, principalmente neste momento inicial", concluiu Rodrigo Beleza.Na reunião realizada no auditório do Centro do Empreendedor, os conselheiros discutiram a aprovaram a redação do regimento interno, bem como procederam à eleição da primeira mesa diretora, que ficou assim constituída: Presidente - João Vítor Ferrarez (representante do LEO Clube); Vice-presidente - Karen Monik Vieira da Silva (representante da Associação Cultural Arte Solidária), Maria Fernanda Clemente (Secretaria da Saúde) e Marcelo Zeitune (representante da Secretaria do Desenvolvimento Econômico) como segundo secretário. O mandato da mesa diretora, assim como dos conselheiros, é de dois anos, sendo facultada a reeleição.A Casa da Juventude será construída em terreno localizado na esquina das avenidas Prefeito Mário Pozzobon e José Martins Miraveti, em uma área de 240 m², tendo sido uma conquista do Deputado Carlão Pignatari junto ao Governo do Estado. O próprio Carlão, enquanto governador em exercício, anunciou a obra, que terá recursos na ordem de R$ 790 mil, e que será um espaço voltado ao público jovem, principalmente no início da vida profissional, com incentivo ao empreendedorismo, qualificação e geração de emprego e renda.