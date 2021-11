Única empresa com perspectiva de ter o estoque renovado na cidade é a Casa Anzai, que deve receber 3 mil doses da vacina ainda nesta sexta-feira (26)

publicado em 26/11/2021

Enquanto essa remessa não chega, os produtores rurais estão tendo que procurar a vacina em outras cidades da região (Foto: Governo Federal/Mapa)

Da redação

Pecuaristas de Votuporanga estão dificuldades para a compra de vacinas contra a febre aftosa em plena segunda etapa de campanha de imunização dos rebanhos, que vai até o dia 30 deste mês. A vacinação é obrigatória para bovinos e bubalinos com até 24 meses de idade e o produtor que não vacinar seu rebanho e não fizer a declaração no sistema pode ser multado.Na cidade, porém, não há mais nenhuma dose disponível da vacina. Oentrou em contato com todas as empresas que estão autorizadas pela Defesa Agropecuária a comercializar o produto e a única com perspectiva de ter o estoque renovado é a Casa Anzai, que deve receber 3 mil doses da vacina ainda nesta sexta-feira (26).Enquanto essa remessa não chega, os produtores rurais estão tendo que procurar a vacina em outras cidades da região, como Cardoso e Fernandópolis.Diante desse cenário, que não está restrito a Votuporanga, mas também a várias outras cidades do Estado e do país, a Faesp (Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo) emitiu uma nota afirmando que vai atuar de maneira proativa em favor dos pecuaristas para buscar soluções e, se os problemas persistirem, pode solicitar prorrogação de prazo da campanha ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento."O produtor não pode ser penalizado por não conseguir adquirir a vacina. O último foco de febre aftosa no Estado ocorreu há 26 anos e o sucesso da erradicação da febre aftosa se deve, em grande parte, ao pecuarista, que realizou com eficiência a imunização dos animais durante as campanhas movidas pelos órgãos sanitários", disse em nota o presidente da Faesp, Fabio Meirelles.