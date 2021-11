Quem passou pelo local, entre as 15h as 23h, do sábado (13), pôde conferir de perto as delícias da gastronomia votuporanguense, show ao vivo e se divertir com a família

publicado em 17/11/2021

O início do Food Parque de Votuporanga foi marcado pela participação de centenas de pessoas da cidade e da região (Fotos: A Cidade)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA 1ª edição do ‘Food Parque’ de Votuporanga, que aconteceu neste fim de semana, movimentou todo o Parque da Cultura. Quem passou pelo local, entre as 15h as 23h, do sábado (13), pôde conferir de perto as delícias da gastronomia votuporanguense, show ao vivo e se divertir com a família.O evento agora acontece em todo segundo sábado do mês e marca o início de uma tradição turística em Votuporanga. Já nesta primeira edição, centenas de munícipes da cidade e também da região passaram pelo local. O sucesso já é comemorado pelos organizadores, principalmente, por Sidnei Flavio Giolo, um dos idealizadores da iniciativa.“É a realização de um sonho, pessoal apoiou bastante, muitos que foram elogiaram, gostaram. Há pontos a melhorar, tinha bastante jogo de mesa e cadeiras, mas faltou e assim vamos tocar o projeto com a expectativa de que cresça”, disse ele em entrevista exclusiva ao jornalFoi em frente ao deck do Parque e estacionados em um quarteirão da rua Ângelo Bimbato, que os trailers ficaram e foi onde também os jogos de mesa e cadeiras espalhados ao redor, e fizeram a noite dos consumidores e visitantes.“Tive a ideia, vi que Votuporanga não tinha, estava precário e estava faltando. Temos o Parque da Cultura que é um cartão postal da cidade, amplo, aberto, arejado, tem estrutura, banheiro, energia, estacionamento e demos a entrada para criar há pouco mais de dois anos, mas aí veio a pandemia e o projeto ficou parado. Agora, com a retomada, recebemos o apoio da Prefeitura e a iniciativa saiu do papel”, explicou.Para o organizador, a expectativa é que o local possa comportar ainda mais pessoas e atrair mais food trucks para participar e fomentar a gastronomia de Votuporanga. Além, é claro de toda a parte envolvendo a cultura, isso porque a ideia é manter shows ao vivo durante o evento, como o da banda Zequinha de Abreu, no lançamento do Food Parque.