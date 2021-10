Dona Alice contou sobre a doação. “Foi a primeira vez que levei materiais para o Bazar. A ideia de colaborar com o Hospital surgiu depois de uma graça recebida. Quis ajudar outras pessoas também”, disse

publicado em 29/10/2021

No auge dos seus 89 anos, dona Alice Edna Righete Sartori se dedica ao artesanato (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

No auge dos seus 89 anos, dona Alice Edna Righete Sartori se dedica ao artesanato. Cada ponto revela o capricho da idosa, que aproveitou a pandemia do Coronavírus para presentear seus familiares e amigos.Seu último trabalho, porém, foi direcionado para os pacientes da Santa Casa de Votuporanga. Ela produziu 41 cestinhas de crochê, minuciosamente produzidas à mão, para o Bazar do Bem, projeto que auxilia na manutenção dos atendimentos da Instituição.Dona Alice contou sobre a doação. “Foi a primeira vez que levei materiais para o Bazar. A ideia de colaborar com o Hospital surgiu depois de uma graça recebida. Quis ajudar outras pessoas também”, disse.A relação da aposentada com a Santa Casa é de longa data. “Acho uma Instituição ótima. Já precisei de atendimento, ainda na época do dr. Hermínio Sanches. Viemos de Neves Paulista há 57 anos e acompanhamos todo o crescimento do Hospital”, complementou.A presidente do Bazar, Carla Angélica Cândido, agradeceu dona Alice. “Essa doação é realmente muito especial. Ver todo o cuidado, carinho de quem tem amor mesmo pela Instituição. Agradecemos imensamente por se dedicar, pensando nos nossos pacientes que tanto necessitam”, destacou.O prédio está localizado no cruzamento da avenida da Saudade com a rua Minas Gerais. Funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h. Mais informações podem ser obtidas no setor de Captação de Recursos, no telefone (17) 3405 9139.