Uma carreta do Instituto Marcos Tito vai passar pelos bairros da cidade e região entregando brinquedos para alegrar o Dia das Crianças

publicado em 11/10/2021

Em entrevista ao Grupo Cidade de Comunicação, o empresário Marcos Tito falou sobre a ação, seus objetivos e sua história de vida (e superação) (Foto: A Cidade)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brO Instituto Marcos Tito, do empresário esportivo de Votuporanga, realiza hoje, pelo quinto ano consecutivo, a ação social “Criança Feliz”. Nesta ação, uma carreta percorre os bairros da cidade e região entregando brinquedos para as crianças.Em entrevista ao, o empresário Marcos Tito falou sobre a ação, seus objetivos com ela e como a sua história de vida (e superação) motiva esse trabalho.O empresário explicou que o principal objetivo da ação é levar alegria, no Dia das Crianças, para aquelas que, sem esse trabalho, provavelmente passariam o dia sem ganhar presentes.Já em relação aos recursos necessários para que a ação ocorra, o empresário disse que é fruto de um trabalho conjunto entre seu instituto e parceiros.“O Instituto Marcos Tito veio para Votuporanga por conta do esporte e, como eu já faço esse trabalho social há quatros anos e agora vai ser o quinto, juntei o instituto, com recursos próprios, de parceiros, da Prefeitura e empresários do ‘mundo da bola’ que são meus amigos”, disse Tito.O empresário também contou um pouco sobre como sua história de vida o motiva a realizar a ação “Criança Feliz”.“Vamos tentar alegrar o Dia das Crianças porque já passei por isso e sei como é. Quando eu era criança e passava um carro entregando aqueles carrinhos com boizinhos... é algo que está marcado na minha mente até hoje. Eu faço essa ação há cinco anos porque já estive desse lado. Senti na pele. Eu vim de família humilde. Então, eu consegui vencer, como empresário de jogador de futebol, mas a minha vida não foi fácil. Passei dificuldades e até fome. Hoje eu tento proporcionar, dentro das minhas possibilidades, ajuda a essas crianças de Votuporanga e região”, contou o empresário.Tito não detalhou completamente a rota por onde a carreta vai passar, mas disse que os trabalhos começam às 8h, partindo de Votuporanga rumo a Simonsen. Depois, a carreta volta para a cidade, entre os bairros pelos quais irá passar, estão São Cosme e Pró-Povo.Depois, às 15h, a carreta parte, de novo, de Votuporanga, mas dessa vez rumo a Sebastianópolis do Sul. Por lá, a ação vai distribuir os brinquedos na praça da cidade.