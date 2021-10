A trajetória de Carlão na vida pública teve início em 1994, como Coordenador Regional da campanha de Mário Covas, ao lado de quem passou a se interessar, cada vez mais, pela política

publicado em 27/10/2021

Agora, após 21 anos na vida pública, Carlão Pignatari chega ao mais alto cargo do estado de São Paulo, sendo governador em exercício até 2 de novembro (Foto: Alesp)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brCarlos Eduardo Pignatari, mais conhecido por Carlão Pignatari, nasceu em Votuporanga em 9 de abril de 1959. Ele é filho de Miguel Raul Pignatari e Marlene Flayt Pignatari (em memória). É casado com Marli e tem quatro filhos, Júlia, Carlos, Francisco e Pedro, além de um neto.Sua trajetória na vida pública teve início em 1994, como Coordenador Regional da campanha de Mário Covas, ao lado de quem e na busca pelos mesmos ideais, Carlão passou a se interessar, cada vez mais, pela política. Esse interesse pela política e liderança já visível nos diversos setores da sociedade votuporanguense é que o levou a candidatar-se para prefeito pela primeira vez em 1996.Naquela eleição, ele foi apoiado pelo Grupo Raízes, que havia feito a grande Exposição de Festas de Votuporanga e decidiu fazer parte da política, escolhendo Carlão dentre seus membros. Na ocasião quem se elegeu, por diferença mínima de votos, foi o ex-prefeito Atílio Pozzobon Neto, que além de Pignatari, também derrotou Waldecy Bortoloti.Foi o único pleito de sua vida política que Carlão perdeu. Aos 42 anos, no ano de 2000, ele voltou a concorrer à Prefeitura de Votuporanga e foi eleito com 21.801 votos (56,63% dos votos válidos) e reeleito em 2004 com 34.856 (79,88% dos votos válidos).Durante os oito anos de sua gestão, recebeu prêmios de reconhecimento, sendo considerado o principal deles o que marcou o fim de sua administração quando obteve 91,5% de aprovação popular com base em pesquisa, cujo índice apontou seu governo como ótimo/bom.Ainda como prefeito contemplou a cidade com a expansão da malha asfáltica e muitas obras e transformou a cidade em “Capital da Educação”, frase proferida pelo governador Geraldo Alckmin em uma de suas visitas à Votuporanga, e adotada pelo município em virtude dos bons índices obtidos na Educação.O título teve como suporte a elevação da educação a patamar importante, quando atingiu o 7.º lugar em todo o Brasil de acordo com o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - Ideb. A nota 6,1 alcançada por Votuporanga foi a média atingida pelos países desenvolvidos, meta do Ministério da Educação para 2022.Foi também em sua administração que teve início o processo de transformação da saúde pública da região Noroeste Paulista. A Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga, de instituição falida passou a ser referência nacional em administração hospitalar, graças a sua intermediação enquanto prefeito. Em face disso, Votuporanga ganhou a confiança do Governo e, por competência, o direito em administrar o primeiro Ambulatório Médico de Especialidades – AME, no interior do Estado de São Paulo.O sucesso de sua gestão o gabaritou para almejar voos mais altos e em 2010 ele disputou sua primeira eleição para deputado estadual, conquistando, de cara, 70.337 votos, o que lhe garantiu uma cadeira na 17ª legislatura (2011-2015). Em reconhecimento do seu trabalho, principalmente em prol dos municípios da região, em 2014, foi reeleito com 97.444 votos, ganhando ainda mais respeito dentro do partido e ocupando a liderança da bancada por dois anos consecutivos.Sua liderança regional foi consolidada em 2018, quando foi eleito para o terceiro mandato consecutivo na Assembleia Legislativa, com 74.006 votos. Em reconhecimento de seu trabalho pelo partido, mais uma vez foi escolhido para comandar a bancada tucana, cargo que ocupou até março deste ano, quando foi eleito presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo.Como presidente da Alesp, Carlão conquistou ainda mais prestígio na política estadual e com isso a região foi a principal beneficiada. Sua influência propiciou a liberação de recursos de todos os setores não apenas para Votuporanga, mas também para os municípios vizinhos.Leal aos seus princípios e ao partido que faz parte desde a década de 90, ele agora chega ao mais alto cargo do Estado de São Paulo, sendo o governador em exercício até o próximo dia 2 de novembro.