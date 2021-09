Depois de 30 dias de licença da Câmara, onde cedeu espaço para sua suplente, a Tia Paula (PSB), o vereador Jura (PSB) estará de volta na próxima sessão ordinária

Tia Paula se despediu da Câmara Municipal após ocupar o cargo de vereadora durante a licença de Jura (Foto: Assessoria)

Franclin Duarte

Depois de 30 dias de licença da Câmara Municipal de Votuporanga, onde cedeu espaço para sua suplente, Ana Paula Navarrete, mais conhecida como Tia Paula (PSB), o vereador Jurandir Benedito da Silva, o Jura (PSB) estará de volta na próxima sessão ordinária. A reunião legislativa de segunda-feira (13) foi de despedida para Tia Paula, que pediu para que suas propostas sejam levadas adiante.

No tempo em que Tia Paula esteve no Legislativo ela apresentou 18 indicações e três requerimentos, a maioria deles ligado ao setor de Educação, área que ela conhece bem, já que é professora da rede municipal de ensino, mas muitos também estão ligados a reivindicações apresentadas por moradores de diversos bairros.