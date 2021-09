Plantio foi realizado na Reserva Dr. Onivaldo Paulino Reganin; demais ações ambientais foram desenvolvidas pela autarquia no decorrer do dia

publicado em 22/09/2021

No Dia da Árvore, a Reserva Dr. Onivaldo Paulino Reganin recebeu o plantio de 30 mudas de árvores nativas regionais (Foto: Saev Ambiental)

No Dia da Árvore, celebrado na terça-feira (21), a Saev Ambiental, juntamente à Prefeitura de Votuporanga, realizou o plantio de 30 mudas de árvores nativas regionais, como embaúba, ipê, calabura, paineira, amendoim, figueira, falsa aroeira, dentre outras. O plantio foi feito na Reserva Dr. Onivaldo Paulino Reganin, no bairro Jardim Baldissera.Além de técnicos e especialistas do Departamento de Meio Ambiente, o plantio contou com as presenças do superintendente da autarquia, Antônio Alberto Casali; do prefeito Jorge Seba (PSDB); e do vice-prefeito, Cabo Valter (MDB).“O Dia da Árvore nada mais é que uma simbologia e representa para todos nós o compromisso que devemos assumir com o meio ambiente. Portanto, esta é uma ação importante e necessária”, destacou o superintendente da Autarquia, Antônio Alberto Casali.Ao logo do dia, a Saev Ambiental participou de várias ações em comemoração ao Dia da Árvore. Atividades de educação ambiental foram realizadas na escola Kindergarten para alunos de dois a cinco anos de idade. As crianças aprenderam um pouco sobre a importância do plantio e levaram para suas casas uma muda de árvore. Cerca de 80 mudas foram distribuídas.Em parceria com a Unimed, a autarquia também plantou aproximadamente 30 mudas de árvores nativas na manhã de terça-feira (21). A ação também foi realizada no bairro Jardim Baldissera, na Reserva Dr. Onivaldo Paulino Reganin.