publicado em 24/09/2021

Para encerrar a semana de ações alusivas ao Dia da Árvore, lembrado na última terça-feira (21), a Saev Ambiental e alguns parceiros promoveram nesta sexta-feira (24), o plantio de mais de 30 mudas de árvores nativas regionais na Reserva Dr. Onivaldo Paulino Reganin, no bairro Jardim Baldissera. No local foram plantadas mudas de jacarandá, goiabeira, flamboyant, calabura, ipê e pau-formiga.Pela manhã, um grupo de alunos da escola estadual “Profª. Uzenir Coelho Zeitune” plantaram 15 mudas. Já no período da tarde foi a vez dos rotarianos do Rotary Clube “8 de Agosto”, que realizaram o plantio de 20 mudas de árvores.No início da semana, no Dia da Árvore, a Saev realizou uma série de ações, incluindo o plantio de mudas. Também na Reserva Dr. Onivaldo Paulino Reganin, a própria Saev, juntamente com a Prefeitura fizeram o plantio de 30 mudas nativas, dentre elas, embaúba, amendoim e falsa-aroeira. Além de técnicos e especialistas do Departamento de Meio Ambiente, naquele dia o plantio contou com as presenças do superintendente da Autarquia, Antônio Alberto Casali; do Prefeito de Votuporanga, Jorge Seba; e do vice-prefeito, Cabo Valter.Em parceria com a Unimed, a Autarquia também plantou aproximadamente outras 30 mudas de árvores nativas no Dia da Árvore.Naquela mesma data, a Saev participou de várias ações em celebração ao Dia da Árvore. Atividades de educação ambiental foram realizadas na escola Kindergarten para alunos de 2 a 5 anos de idade. As crianças aprenderam um pouco sobre a importância do plantio e levaram para suas casas uma muda de árvore. Cerca de 80 mudas foram distribuídas.“Celebrar o Dia da Àrvore, é também uma forma de sensibilizar a todos sobre a importância da preservação, incentivando a população a plantar árvores, principalmente neste momento em que se convive com o desmatamento”, destacou o superintendente da Saev Ambiental, Antônio Alberto Casali.