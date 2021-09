Todas as vagas exigem experiência nas suas respectivas áreas, exceto a vaga para empacotador

publicado em 16/09/2021

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brO PAT de Votuporanga está com 12 vagas de emprego abertas para cargos que vão desde arte-finalista até jardineiro. Todas as vagas exigem experiência nas suas respectivas áreas, exceto a vaga para empacotador, que é para PCD (pessoa com deficiência).As vagas estão abertas para os seguintes cargos: açougueiro, arte-finalista, auxiliar de armazenamento de alimentos, costureira (máquinas industriais), dobrador de calhas, eletricista, empacotador, jardineiro, marceneiro de móveis e vendedor.Os interessados nas vagas devem comparecer ao PAT para retirar a carta de apresentação. A central de vagas do PAT atende de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h, no Centro do Empreendedor, que fica na rua Barão do Rio Branco, nº4497, esquina com a rua Ponta Porã.Açougueiro – 2 vagas;Arte-finalista – 1 vaga;Auxiliar de armazenamento de alimentos – 1 vaga;Costureira – 1 vaga;Dobrador de calhas – 1 vaga;Eletricista – 1 vaga;Empacotador – 1 vaga;Jardineiro – 1 vaga;Marceneiro de móveis – 2 vagas;Vendedor – 1 vaga.(Fonte: Prefeitura de Votuporanga)