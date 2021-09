Classificados pelo Governo do Estado estão sendo comunicados pela Secretaria de Direitos Humanos para assinatura dos contratos

publicado em 15/09/2021

Benefício possui carga de 20 horas semanais, de segunda a sexta, além de um curso de qualificação, oferecido aos participantes por meio dos PATs (Foto: A Cidade)

Da redação

A Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura de Votuporanga recebeu, do Governo do Estado, a lista com os nomes das 40 pessoas contempladas pelo programa Bolsa Trabalho, iniciativa do Estado em parceria com municípios que visa promover a retomada de emprego e renda.

disponível na internet . Os classificados estão sendo comunicados para efetuar a assinatura dos Termos de Adesão e entrega de documentos para posterior conferência do Estado. A previsão de início dos trabalhos é para sexta-feira (17). A lista com os nomes dos contemplados foi publicada no Diário Oficial do Estado,

Bolsa Trabalho

O programa Bolsa Trabalho vai oferecer bolsas no valor de R$535 mensais aos cidadãos que prestarem serviço em órgãos públicos municipais e estaduais. O benefício, que poderá ser pago por cinco meses consecutivos, possui carga horária total de 20 horas semanais, de segunda a sexta-feira, além de um curso de qualificação profissional, que será oferecido aos participantes, e apoio à empregabilidade, por meio dos PATs (Postos de Atendimento ao Trabalhador).