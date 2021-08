O apresentador Marcos Paiva experimentou a nova picape em mais uma viagem pelo interior paulista; lançamento já chegou à concessionária Apravel Chevrolet de Votuporanga

publicado em 17/08/2021

Os novos modelos da S10 já estão disponíveis à pronta entrega na Apravel Chevrolet (Foto: Apravel Chevrolet/Divulgação)

Viajar sempre é uma ótima opção para sair da rotina, relaxar e conhecer novos lugares. E para pegar estrada com tranquilidade e segurança, você precisa contar com um veículo que te leve para onde quiser, sem qualquer limitação.A nova S10 High Country oferece tudo isso com alta tecnologia, proporcionando uma ótima experiência ao volante. Pensada em cada detalhe para quem ama passeios esportivos e muita aventura, ela possui preparação off-road, ou seja, ideal para trilhas de diversos níveis, muito comuns em campos ou fazendas.O modelo 2022 é o lançamento da montadora que já chegou na concessionária Apravel Chevrolet. A novidade tem feito tanto sucesso que o apresentador Marcos Paiva, do Revista de Sábado, aproveitou para rodar as estradas com a S10 e curtir a linda área verde de Mira Estrela (SP).Quem dirige a nova S10 pode sentir o arranque com incrível potência de 200 cv para percorrer milhares de quilômetros. O motor turbo diesel de 2.8l com 51 mkgf de torque e a tração nas 4 rodas torna essa superpicape renomada e com alto índice de satisfação entre seus proprietários, surpreendendo pelo seu alto desempenho.Para quem gosta de automóveis grandes, esse certamente é um excelente investimento. Com amplo espaço interno, a S10 High Country tem 5 metros de comprimento e 1,90 de largura. Na hora de estacionar, o motorista pode utilizar sua câmera de ré digital de alta resolução, com linha guia e zoom, perfeita para a noite.O conjunto que agrada pela sua praticidade traz alerta de colisão frontal, saída involuntária de emergência de série, transmissão automática de 6 velocidades, sistema de frenagem autônoma de emergência e 6 airbags (laterais, frontais e de cortina).O design chama a atenção por sua beleza, o que destaca essa picape entre todas as que existem no mercado. As rodas têm o centro e os raios em preto brilhante, com 16" nas versões cabine simples e 18" nas configurações cabine dupla. As cores disponíveis para a S10 são: Branco Summit, Azul Eclipse, Preto Ouro Negro, Cinza Topázio e Prata Switchblade.O cliente que procura conectividade também sairá ganhando com a nova S10, pois ela possui wi-fi nativo com conexão para até 7 dispositivos. O sinal cobre até 15 metros fora do carro e possui até 12 vezes mais intensidade. Além disso, tanto o motorista quanto os passageiros têm acesso ao Chevrolet MyLink por uma tela de LCD de 8 polegadas, sensível ao toque.A Apravel Chevrolet é premiada por oferecer atendimento diferenciado e os melhores serviços financeiros. Os clientes encontram grandes ofertas e taxas especiais para fechar qualquer negócio.Além disso, a Apravel presta assessoria técnica especializada, como revisão do veículo, troca de óleo e filtros, balanceamento, alinhamento, troca de pneus, embreagem, correias, amortecedores e higienização de cabine. Faça um test drive e garanta a sua S10 personalizada à pronta entrega.