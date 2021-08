O anúncio foi feito por meio das redes sociais do prefeito Jorge Seba (PSDB) na manhã desta segunda-feira (2)

publicado em 02/08/2021

Prefeitura de Votuporanga decreta luto oficial de três dias (Foto: A Cidade)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Prefeitura de Votuporanga irá decretar nesta segunda-feira (2) luto oficial por três dias pelo falecimento do maior ídolo da história da Votuporanguense Francisco Santana, o conhecido Fifi, aos 84 anos.O anúncio foi feito pelo prefeito Jorge Seba, por meio de suas redes sociais, na manhã desta segunda. “Com muita tristeza, acabo de receber a notícia do falecimento do conhecido Fifi, Francisco Santana, um dos grandes nomes da Votuporanguense. Pela contribuição que teve com a nossa história, decretaremos luto oficial por três dias. Força e fé para a família e os amigos!”, escreveu.